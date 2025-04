Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа и напомнил о заявлении госсекретаря его первой администрации о непризнании российской аннексии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, одновременно добавив, что "сегодня было много эмоций".

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – добавил глава государства.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw