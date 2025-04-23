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Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о "Крымской декларации" Помпео

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 23 апреля 2025, 22:37
Зеленский заочно ответил Трампу, напомнив о Крымской декларации Помпео
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа и напомнил о заявлении госсекретаря его первой администрации о непризнании российской аннексии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, одновременно добавив, что "сегодня было много эмоций".

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"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – добавил глава государства.

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К своему посту на Х он прикрепил скриншот Крымской декларации – заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которое подтверждало непризнание российской аннексии Крыма.

Напомним, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма. Дональд Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

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ЗеленскийТрампСША
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