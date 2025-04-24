"Калібри" з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдала комбінованого удару
Четвер, 24 квітня 2025, 00:38
З акваторії Чорного моря зафіксовано запуск російських крилатих ракет типу "Калібр" по території України. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про початок повітряної тривоги.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів"!".
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Деталі: В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.
О 1.35 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації ворога.