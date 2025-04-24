"Калібри" з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдала комбінованого удару

З акваторії Чорного моря зафіксовано запуск російських крилатих ракет типу "Калібр" по території України. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про початок повітряної тривоги.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів"!".

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Деталі: В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.

О 1.35 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації ворога.