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"Калібри" з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдала комбінованого удару

Іван Д'яконов, Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 00:38
Калібри з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдала комбінованого удару
мапа: alerts.in.ua

З акваторії Чорного моря зафіксовано запуск російських крилатих ракет типу "Калібр" по території України. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про початок повітряної тривоги.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів"!".

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Деталі: В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.

О 1.35 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації ворога.

ракетний ударповітряна тривогавійнаРосія
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