"Калибры" с Черного моря, дроны, баллистика: Россия нанесла комбинированный удар
Четверг, 24 апреля 2025, 00:38
Из акватории Черного моря зафиксирован запуск российских крылатых ракет типа "Калибр" по территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о начале воздушной тревоги.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"!".
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Детали: В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.
В 1.35 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага.