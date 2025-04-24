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"Калибры" с Черного моря, дроны, баллистика: Россия нанесла комбинированный удар

Иван Дьяконов, Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 00:38
Калибры с Черного моря, дроны, баллистика: Россия нанесла комбинированный удар
карта: alerts.in.ua

Из акватории Черного моря зафиксирован запуск российских крылатых ракет типа "Калибр" по территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о начале воздушной тревоги.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"!".

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Детали: В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.

В 1.35 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага.

ракетный ударвоздушная тревогавойнаРосcия
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