В Києві працювала ППО по ворожих цілях
Четвер, 24 квітня 2025, 03:05
Вночі 24 квітня Київ атакували російські дрони та ракети, працювала протиповітряна оборона.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА
Пряма мова: "У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!"
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Деталі: Згодом в КМВА повідомили, що Київ під атакою ворожих ракет.
Дослівно КМВА: "Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги".
Оновлено: О 06:33 в Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Тривога тривала майже шість годин.
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Передісторія:
- В ніч на 24 квітня Росія завдає комбінованого повітряного удару по Україні, використовуючи дрони, крилаті ракети та балістику.