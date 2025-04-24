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В Києві працювала ППО по ворожих цілях

Іван Д'яконовЧетвер, 24 квітня 2025, 03:05
В Києві працювала ППО по ворожих цілях
Ілюстративне фото: Getty Images

Вночі 24 квітня Київ атакували російські дрони та ракети, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Пряма мова: "У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

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Деталі: Згодом в КМВА повідомили, що Київ під атакою ворожих ракет.

Дослівно КМВА: "Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги".

Оновлено: О 06:33 в Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Тривога тривала майже шість годин.

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Передісторія: 

ППОповітряна тривога
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