В Киеве работала ПВО по вражеским целям
Четверг, 24 апреля 2025, 03:05
Ночью 24 апреля Киев атаковали российские дроны и ракеты, работала противовоздушная оборона.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КМВА
Прямая речь: "В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!"
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Детали: Вскоре в КГВА сообщили, что Киев под атакой вражеских ракет.
Дословно КМВА: "Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги".
Обновлено: В 06:33 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Тревога продолжалась почти шесть часов.
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Предыстория:
- В ночь на 24 апреля Россия наносит комбинированный воздушный удар по Украине, используя дроны, крылатые ракеты и баллистику.