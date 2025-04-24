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В Киеве работала ПВО по вражеским целям

Иван ДьяконовЧетверг, 24 апреля 2025, 03:05
В Киеве работала ПВО по вражеским целям
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью 24 апреля Киев атаковали российские дроны и ракеты, работала противовоздушная оборона.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КМВА

Прямая речь: "В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

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Детали: Вскоре в КГВА сообщили, что Киев под атакой вражеских ракет.

Дословно КМВА: "Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги".

Обновлено: В 06:33 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Тревога продолжалась почти шесть часов.

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Предыстория:

ПВОвоздушная тревога
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