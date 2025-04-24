Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу ліквідували 1060 військових РФ та 3 танки

Степан ГафткоЧетвер, 24 квітня 2025, 08:39
ЗСУ за добу ліквідували 1060 військових РФ та 3 танки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знищили 1060 російських військових, ліквідували 3 танки та 49 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 945330 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10694 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26823 (+49) од,
  • РСЗВ – 1369 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1141 од,
  • літаків – 370 од,
  • гелікоптерів – 335 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134) од,
  • крилаті ракети ‒ 3148 од,
  • кораблі /катери ‒ 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 од.

Дані уточнюються.

російсько-українська війнавтрати у війніГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
російсько-українська війна
Сибіга після нічної атаки: РФ є перешкодою на шляху до миру, тиснути треба на Москву, а не на Київ
За добу на фронті 168 боєзіткнень – Генштаб
Трамп: Ми маємо угоду з Росією, тепер потрібна згода Зеленського
Останні новини
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: