ЗСУ за добу ліквідували 1060 військових РФ та 3 танки
Четвер, 24 квітня 2025, 08:39
Сили оборони за минулу добу знищили 1060 російських військових, ліквідували 3 танки та 49 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 945330 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10694 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
- артилерійських систем – 26823 (+49) од,
- РСЗВ – 1369 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1141 од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134) од,
- крилаті ракети ‒ 3148 од,
- кораблі /катери ‒ 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 од.
Дані уточнюються.