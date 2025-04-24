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ВСУ за сутки ликвидировали 1060 российских военных и уничтожили 3 танка

Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 08:39
ВСУ за сутки ликвидировали 1060 российских военных и уничтожили 3 танка
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 1060 российских военнослужащих, а также ликвидировали 3 танка и 49 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 составили приблизительно:

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  • личного состава – около 945 330 (+1060) человек,
  • танков – 10 694 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 312 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 26 823 (+49) ед,
  • РСЗО – 1369 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1141 ед,
  • самолетов – 370 ед,
  • вертолетов – 335 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134) ед,
  • крылатых ракет – 3148,
  • кораблей/катеров – 28 ед,
  • подводных лодок – 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134) ед,
  • специальной техники – 3860 ед.

Данные уточняются.

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