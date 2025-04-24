ВСУ за сутки ликвидировали 1060 российских военных и уничтожили 3 танка
Четверг, 24 апреля 2025, 08:39
Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 1060 российских военнослужащих, а также ликвидировали 3 танка и 49 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 составили приблизительно:
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- личного состава – около 945 330 (+1060) человек,
- танков – 10 694 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 312 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 26 823 (+49) ед,
- РСЗО – 1369 (+1) ед,
- средств ПВО – 1141 ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 335 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134) ед,
- крылатых ракет – 3148,
- кораблей/катеров – 28 ед,
- подводных лодок – 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134) ед,
- специальной техники – 3860 ед.
Данные уточняются.