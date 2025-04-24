У команді Трампа виникли розбіжності щодо зняття санкцій з Росії

В адміністрації Дональда Трампа виникли суперечності щодо можливого зняття енергетичних санкцій з Росії, попри публічне заперечення таких обговорень держсекретарем США Марко Рубіо і посланником американського президента Стівом Віткоффом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Politico

Деталі: П’ятеро інформованих співрозмовників Politico розповіли виданню, що в Білому домі тривають внутрішні дискусії щодо можливого скасування санкцій, зокрема проти газопроводу "Північний потік-2", а також окремих російських активів у Європі.

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Це розглядається в контексті потенційних домовленостей про припинення бойових дій між Росією та Україною.

За словами джерел, наближених до переговорного процесу, ключову роль у просуванні ідеї зняття обмежень відіграє спеціальний представник США Стів Віткофф.

Він нібито доручив своїй команді зібрати повний список енергетичних санкцій, які були запроваджені Вашингтоном проти Москви.

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Водночас у спільній заяві, оприлюдненій Білим домом, держсекретар США Марко Рубіо та сам Віткофф заперечили наявність обговорень щодо пом’якшення санкційного тиску на Росію.

"Це неправда. Жоден з нас не мав жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це абсолютно вигадана і безвідповідальна інформація від Politico, п'ятисортного видання. Якщо у них є хоч крапля журналістської чесності, вони повністю спростують цю вигадку", – йдеться в їхній заяві.

Одне з джерел повідомило, що хоча Стів Віткофф запропонував скасувати енергетичні санкції проти Росії, ця ініціатива наразі не здобула суттєвої підтримки серед посадовців Білого дому. Державний секретар Марко Рубіо активно протидіє її реалізації, намагаючись зупинити просування такого підходу.

За даними обізнаних джерел, серед опонентів ідеї – не лише Рубіо, а й міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який водночас очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі. Їхня позиція свідчить про серйозні внутрішні розбіжності щодо підходу до санкційної політики.

Крім того, частина американських чиновників вважає, що Віткофф міг бути дезінформований Росією щодо можливого економічного ефекту для США в разі поновлення комерційних зв’язків із Москвою, – про це повідомило ще одне джерело, обізнане з ситуацією.

"У Білому домі точиться внутрішня дискусія між прихильниками енергетичного домінування – Бергамом, який хоче відкрити ринки для американського СПГ, – і Віткоффом, який прагне наблизитися до Росії", – розповів виданню один із співрозмовників.

Відновлення Росією статусу головного постачальника енергоносіїв до Європи стане "кривавою ванною для американських виробників (нафти та газу - ред.)", додав він.

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