В команде Трампа появились разногласия по поводу снятия санкций с России

В администрации Дональда Трампа возникли разногласия относительно возможного снятия энергетических санкций с России, несмотря на публичное отрицание таких обсуждений госсекретарем США Марко Рубио и посланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Politico

Детали: Пятеро информированных собеседников Politico рассказали изданию, что в Белом доме продолжаются внутренние дискуссии о возможной отмене санкций, в частности против газопровода "Северный поток-2", а также отдельных российских активов в Европе.

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Это рассматривается в контексте потенциальных договоренностей о прекращении боевых действий между Россией и Украиной.

По словам источников, приближенных к переговорному процессу, ключевую роль в продвижении идеи снятия ограничений играет специальный представитель США Стив Уиткофф.

Он якобы поручил своей команде собрать полный список энергетических санкций, которые были введены Вашингтоном против Москвы.

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В то же время в совместном заявлении, обнародованном Белым домом, госсекретарь США Марко Рубио и сам Уиткофф отрицают наличие обсуждений по смягчению санкционного давления на Россию.

"Это неправда. Ни один из нас не имел никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это абсолютно выдуманная и безответственная информация от Politico, пятисортного издания. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут этот вымысел", – говорится в их заявлении.

Один из источников сообщил, что хотя Стив Уиткофф предложил отменить энергетические санкции против России, эта инициатива пока не получила существенной поддержки среди чиновников Белого дома. Государственный секретарь Марко Рубио активно противодействует ее реализации, пытаясь остановить продвижение такого подхода.

По данным осведомленных источников, среди оппонентов идеи – не только Рубио, но и министр внутренних дел Даг Бергам, который одновременно возглавляет Совет по энергетическому доминированию при Белом доме. Их позиция свидетельствует о серьезных внутренних разногласиях относительно подхода к санкционной политике.

Кроме того, часть американских чиновников считает, что Уиткофф мог быть дезинформирован Россией относительно возможного экономического эффекта для США в случае возобновления коммерческих связей с Москвой, – об этом сообщил еще один источник, знакомый с ситуацией.

"В Белом доме идет внутренняя дискуссия между сторонниками энергетического доминирования – Бергамом, который хочет открыть рынки для американского СПГ, – и Уиткоффом, который стремится приблизиться к России", – рассказал изданию один из собеседников.

Восстановление Россией статуса главного поставщика энергоносителей в Европу станет "кровавой ванной для американских производителей (нефти и газа)", добавил он.

Напомним: