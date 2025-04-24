БПЛА на Херсонщині атакував чоловіка: лікарі борються за його життя

Ілюстративне фото з Вікіпедії: Херсон після російського обстрілу, пожежа у приміщенні Червоного Хреста, 15 січня 2023 року

Зранку російська армія атакувала безпілотником 61-річного чоловіка у Гаврилівці, що в Херсонській області, він перебуває у важкому стані в лікарні.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "В момент ворожої атаки 61-річний місцевий житель перебував вдома. Він дістав вибухову травму, множинні поранення грудної клітини та забій серця".

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Деталі: За інформацією обласної військової адміністрації, чоловік перебуває у важкому стані у лікарні. Медики борються за його життя.