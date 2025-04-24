Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

БПЛА на Херсонщине атаковал мужчину: врачи борются за его жизнь

Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 09:55
БПЛА на Херсонщине атаковал мужчину: врачи борются за его жизнь
Иллюстративное фото с Википедии: Херсон после российского обстрела, пожар в помещении Красного Креста, 15 января 2023 года

Утром российская армия атаковала беспилотником 61-летнего мужчину в Гавриловке, что в Херсонской области, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В момент вражеской атаки 61-летний местный житель находился дома. Он получил взрывную травму, множественные ранения грудной клетки и ушиб сердца".

Реклама:

Детали: По информации областной военной администрации, мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики борются за его жизнь.

российско-украинская войнаобстрелХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
российско-украинская война
Глава МИД Латвии назвала Путина "мясником в Кремле" после массированной атаки по Украине
Атака РФ на Киев: в метро укрывалось 16 тысяч человек, "Лукьяновская" получила повреждения
Сибига после ночной атаки: РФ является препятствием на пути к миру, давить надо на Москву, а не на Киев
Последние новости
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
23:17
У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?
Все новости...
Реклама:
Реклама: