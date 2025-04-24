БПЛА на Херсонщине атаковал мужчину: врачи борются за его жизнь
Четверг, 24 апреля 2025, 09:55
Утром российская армия атаковала беспилотником 61-летнего мужчину в Гавриловке, что в Херсонской области, он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В момент вражеской атаки 61-летний местный житель находился дома. Он получил взрывную травму, множественные ранения грудной клетки и ушиб сердца".
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Детали: По информации областной военной администрации, мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики борются за его жизнь.