БПЛА на Херсонщине атаковал мужчину: врачи борются за его жизнь

Иллюстративное фото с Википедии: Херсон после российского обстрела, пожар в помещении Красного Креста, 15 января 2023 года

Утром российская армия атаковала беспилотником 61-летнего мужчину в Гавриловке, что в Херсонской области, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В момент вражеской атаки 61-летний местный житель находился дома. Он получил взрывную травму, множественные ранения грудной клетки и ушиб сердца".

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Детали: По информации областной военной администрации, мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики борются за его жизнь.