Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей
В ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей, активну участь у відбитті атаки противника брали винищувачі F-16 та Mirage.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: З 19.30 23 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Основний напрямок удару — столиця України місто Київ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:
– 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл. – РФ.);
– 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);
– 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків – Донецька обл.);
– 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
– 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.; Чауда — тимчасово окупований Крим).
За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:
– 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
– 31 крилата ракета Х-101;
– 6 крилатих ракет "Калібр";
– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
– 64 ударних БпЛА Shahed.
Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Наголошується, що Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.