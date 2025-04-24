Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей

В ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей, активну участь у відбитті атаки противника брали винищувачі F-16 та Mirage.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: З 19.30 23 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

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Основний напрямок удару — столиця України місто Київ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

– 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл. – РФ.);

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– 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);

– 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків – Донецька обл.);

– 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

– 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.; Чауда — тимчасово окупований Крим).

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

– 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

– 31 крилата ракета Х-101;

– 6 крилатих ракет "Калібр";

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

– 64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Наголошується, що Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.