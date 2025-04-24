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Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 10:05
Комбінований удар: Росія випустила 215 ракет і дронів: ППО знищила 112 цілей
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей, активну участь у відбитті атаки противника брали винищувачі F-16 та Mirage.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: З 19.30 23 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

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Основний напрямок удару — столиця України місто Київ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

– 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл. – РФ.);

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– 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);

– 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків – Донецька обл.);

– 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

– 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.; Чауда — тимчасово окупований Крим).

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

– 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

– 31 крилата ракета Х-101;

– 6 крилатих ракет "Калібр";

– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

– 64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Наголошується, що Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.

ракетний ударвійнаПовітряні сили ЗСУППО
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