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Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 10:05
Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 24 апреля Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей, активное участие в отражении атаки противника принимали истребители F-16 и Mirage.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 19.30 23 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

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Основное направление удара - столица Украины город Киев.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил ВС Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

- 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл. - РФ.);

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- 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);

- 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков - Донецкая обл.); 

- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

- 145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.; Чауда - временно оккупированный Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

- 31 крылатая ракета Х-101;

- 6 крылатых ракет "Калибр";

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

- 64 ударных БпЛА.

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Отмечается, что Воздушные силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.

ракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУПВО
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