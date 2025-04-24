Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
В ночь на 24 апреля Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей, активное участие в отражении атаки противника принимали истребители F-16 и Mirage.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: С 19.30 23 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
Основное направление удара - столица Украины город Киев.
В общем радиотехническими войсками Воздушных сил ВС Украины было обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская обл. - РФ.);
- 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская обл.);
- 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков - Донецкая обл.);
- 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
- 145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.; Чауда - временно оккупированный Крым).
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 31 крылатая ракета Х-101;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 64 ударных БпЛА.
Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
Отмечается, что Воздушные силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.