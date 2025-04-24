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Атака РФ на Київ: в метро укривалось 16 тисяч людей, "Лук′янівська" зазнала пошкоджень

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 квітня 2025, 10:22
Атака РФ на Київ: в метро укривалось 16 тисяч людей, Лук′янівська зазнала пошкоджень
Фото: КМДА

Під час нічної масованої комбінованої атаки на Київ на станціях метрополітену укривалося 16 тисяч людей, в черговий, п′ятий раз, знала пошкоджень станція метро "Лук'янівська".

Джерело: КМДА, Київський метрополітен у Telegram

Дослівно: "Цієї ночі вже вп’яте зазнала пошкоджень станція "Лук’янівська", зокрема пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції".

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фото: КМДА

Деталі: Фахівці метрополітену активно працюють над усуненням наслідків. Деякі ділянки вестибюлю тимчасово огороджені.

"Разом з тим, пасажирські перевезення відбуваються безпечно, станція працює згідно з графіком у звичному режимі", - запевнили у метрополітені.

Повідомляється, що під час масованого комбінованого обстрілу столиці на станціях київського метрополітену укривалося більше ніж 16 000 людей, із яких 1 660 – діти.

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Наразі 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятку вестибюлі. Черговий персонал видає модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци. Водночас працівники підземки радять брати із собою теплі речі, коли йдете на станцію вночі.

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