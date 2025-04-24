Атака РФ на Киев: в метро укрывалось 16 тысяч человек, "Лукьяновская" получила повреждения

Во время ночной массированной комбинированной атаки на Киев на станциях метрополитена укрывалось 16 тысяч человек, в очередной, пятый раз, знала повреждений станция метро "Лукьяновская".

Источник: КГГА, Киевский метрополитен в Telegram

Дословно: "Этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, посечено название станции".

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фото: КГГА

Детали: Специалисты метрополитена активно работают над устранением последствий. Некоторые участки вестибюля временно ограждены.

"Вместе с тем, пассажирские перевозки происходят безопасно, станция работает согласно графику в обычном режиме", - заверили в метрополитене.

Сообщается, что во время массированного комбинированного обстрела столицы на станциях киевского метрополитена укрывалось более 16 000 человек, из которых 1 660 - дети.

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Сейчас 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. На время воздушной тревоги открыты все без исключения вестибюли. Дежурный персонал выдает модульные скамьи, раскладные стулья, одеяла и матрасы. В то же время работники подземки советуют брать с собой теплые вещи, когда идете на станцию ночью.