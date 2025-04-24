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Глава МЗС Латвії назвала Путіна "м’ясником у Кремлі" після масованої атаки по Україні

Марія Ємець, Степан ГафткоЧетвер, 24 квітня 2025, 10:28
Глава МЗС Латвії назвала Путіна м’ясником у Кремлі після масованої атаки по Україні
Фото з Facebook Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що нічна ракетна атака РФ є черговим свідченням готовності Володимира Путіна продовжувати війну, а не шукати мир.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Браже у соцмережі Х

Пряма мова Браже: "Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає".

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Деталі: Вона підкреслила, що спрацювати може лише мир завдяки силі. "Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися", – наголосила міністерка.

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