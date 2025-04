Глава МЗС Латвії назвала Путіна "м’ясником у Кремлі" після масованої атаки по Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що нічна ракетна атака РФ є черговим свідченням готовності Володимира Путіна продовжувати війну, а не шукати мир.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Браже у соцмережі Х

Пряма мова Браже: "Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає".

Only peace through strength can work: Russia needs to be forced into peace, while Ukraine’s self defence has to be strengthened.



Tonight’s massive attacks on civilians in Ukraine prove that the butcher in kremlin is committed to war, there isn’t a single indication for peace. https://t.co/wcVyNGFaTc pic.twitter.com/5Jz0KnIhWD