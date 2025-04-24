Глава МЗС Латвії назвала Путіна "м’ясником у Кремлі" після масованої атаки по Україні
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що нічна ракетна атака РФ є черговим свідченням готовності Володимира Путіна продовжувати війну, а не шукати мир.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Браже у соцмережі Х
Пряма мова Браже: "Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає".
Only peace through strength can work: Russia needs to be forced into peace, while Ukraine’s self defence has to be strengthened.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 24, 2025
Tonight’s massive attacks on civilians in Ukraine prove that the butcher in kremlin is committed to war, there isn’t a single indication for peace. https://t.co/wcVyNGFaTc pic.twitter.com/5Jz0KnIhWD
Деталі: Вона підкреслила, що спрацювати може лише мир завдяки силі. "Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися", – наголосила міністерка.
Нагадаємо:
- Президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.
- На цей час відомо про дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих на місці влучання ракети у Києві, робота на завалах триває. Постраждалі є також у Харкові.