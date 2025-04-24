Внаслідок атаки РФ на Київ 9 людей загинули, понад 70 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада

В ніч на 24 квітня Київ зазнав комбінованої атаки ворога. Відомо про девʼятьох загиблих та понад 70 постраждалих, у тому числі 6 дітей і вагітна.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, голова КМВА Тимур Ткаченко

Деталі: Станом на 3 ранку було відомо про 21-го госпіталізованого постраждалого. Серед них – троє дітей та вагітна жінка.

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Станом на 2.27 ночі мер повідомляв про 12 постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Найбільше, за словами Кличка, постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. Зазначалось, що екстрені служби працюють на місцях.

Перед тим Ткаченко повідомляв, що станом на 01:40 було зафіксовано такі наслідки удару противника:



Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки.



Шевченківський район: чотири пожежі.



Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях.



Гаражі, будинки, автомобілі. Надійшла інформація про 5 постраждалих, у тому числі – дитину.



Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Фото: ДСНС

Станом на 03:38 відомо про одну загиблу людину та 50 постраждалих. Із них медики госпіталізували 35 осіб, зокрема шістьох дітей. Ще 15 постраждалим надали допомогу на місці.

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Станом на 03:53 кількість загиблих зросла до двох осіб.

Пряма мова Кличка: "Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці".

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлено: О 06:06 В ДСНС повідомили, що за попередніми даними, загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Близько 8 ранку стало відомо, що постраждали понад 70 людей.