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Окупанти гатили по Донеччині – убили 2 дорослих і 13-річну дівчинку

Ірина БалачукЧетвер, 24 квітня 2025, 11:55
Окупанти гатили по Донеччині – убили 2 дорослих і 13-річну дівчинку
Фото ДСНС

Двоє дорослих і дитина загинули та ще 3 людей постраждали внаслідок російських ударів по містах Костянтинівка та Слов’янськ, що в Донецькій області.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Костянтинівка: внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, зокрема 13-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Ще двоє поранені. Знищено житло, літня кухня. Пошкоджено 26 будинків і 3 автомобілі". 

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фото ДСНС

Деталі: У Слов’янську через російський обстріл вирувала пожежа в житловому будинку – одна людина загинула та ще одна дістала поранення. Пошкоджено 17 приватних осель. 

 
фото ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники не припиняють роботу навіть попри загрозу повторних атак. 

 
фото ДСНС

Донецька областьвійнажертвидіти
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