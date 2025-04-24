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Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 11:55
Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку
ФОТО ГСЧС

Двое взрослых и ребенок погибли и еще 3 человека пострадали в результате российских ударов по городам Константиновка и Славянск, что в Донецкой области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Константиновка: в результате вражеского обстрела погибли два человека, в том числе 13-летняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов. Еще двое ранены. Уничтожено жилье, летняя кухня. Повреждены 26 домов и 3 автомобиля".

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фото ГСЧС

Детали: В Славянске из-за российского обстрела бушевал пожар в жилом доме – один человек погиб и еще один получил ранения. Повреждены 17 частных домов.

 
фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели не прекращают работу даже несмотря на угрозу повторных атак. 

 
фото ГСЧС

Донецкая областьвойнажертвыдети
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