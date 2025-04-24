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Масована атака РФ 24 квітня: пілоти F-16 та Mirage збили кілька десятків цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 12:46
Масована атака РФ 24 квітня: пілоти F-16 та Mirage збили кілька десятків цілей
винищувачі F-16. ФОТО: GETTY IMAGES

Пілоти західних винищувачів F-16 та Mirage збили кілька десятків російських засобів повітряного нападу під час комбінованої масованої атаки ворога в ніч на 24 квітня.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "Командувач Повітряних сил відзначив роботу нашої тактичної аівації. Це зокрема пілоти F-16 і Mirage непогані дали сьогодні результати: кілька десятків повітряних цілей було збито саме нашими українськими льотчиками. Є збиті крилаті ракети, є збиті "Шахеди".

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Звісно, що збивати як Mirage, так і F-16, і зрештою ще старий радянський авіапарк, можуть цілі, які летять по аеродинамічній траєкторії – це крилаті ракети, безпілотники. По балістиці, на жаль, авіація не може працювати, тому по балістиці працює у нас система Patriot".

Деталі: Ігнат додав, що ефективність західних літаків (при відбитті повітряних атак ворога -ред.) доволі висока.

Що передувало: В ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал. ППО збила 112 ворожих повітряних цілей. Зокрема збито 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 64 ударних БпЛА Shahed.

винищувачіракетний удар
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