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Массированная атака РФ 24 апреля: пилоты F-16 и Mirage сбили несколько десятков целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 12:46
Массированная атака РФ 24 апреля: пилоты F-16 и Mirage сбили несколько десятков целей
истребители F-16. ФОТО: GETTY IMAGES

Пилоты западных истребителей F-16 и Mirage сбили несколько десятков российских средств воздушного нападения во время комбинированной массированной атаки врага в ночь на 24 апреля.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Прямая речь: "Командующий Воздушных сил отметил работу нашей тактической аивации. Это в частности пилоты F-16 и Mirage неплохие дали сегодня результаты: несколько десятков воздушных целей было сбито именно нашими украинскими летчиками. Есть сбитые крылатые ракеты, есть сбитые "Шахеды".

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Конечно, сбивать как Mirage, так и F-16, и в конце концов еще старый советский авиапарк, могут цели, которые летят по аэродинамической траектории - это крылатые ракеты, беспилотники. По баллистике, к сожалению, авиация не может работать, поэтому по баллистике работает у нас система Patriot".

Детали: Игнат добавил, что эффективность западных самолетов (при отражении воздушных атак врага -ред.) довольно высока.

Что предшествовало: В ночь на 24 апреля, по данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, где поврежден целый квартал. ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей. В частности сбито 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 64 ударных БпЛА Shahed.

истребителиракетный удар
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