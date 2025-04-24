Глава МЗС Литви: Визнання претензій РФ на Крим підриває міжнародне право

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що будь-яке визнання російських зазіхань на Крим шкодить міжнародному правопорядку та заохочує агресорів утримувати окуповані території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова Будріса: "Це не може бути предметом обговорення (претензії РФ на Крим – ред.), це небезпечна територія, бо надсилає сигнал: якщо ти окупував територію і утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння".

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Деталі: Міністр закордонних справ Литви Будріс, коментуючи можливі перемовини між США та Росією щодо завершення війни в Україні, підкреслив, що ситуація залишається невизначеною.

"Існують різні погляди на ситуацію", – зауважив дипломат. – "Але поки що немає остаточної угоди, я б це класифікував як спекуляцію".

Будріс також відреагував на повідомлення, що нібито президент США Дональд Трамп розглядає варіант визнання російських претензій на Крим, анексований у 2014 році.

Він назвав такі наміри "міркуваннями поза межами міжнародного права" й висловив занепокоєння потенційними наслідками.

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"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати", – заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, подібні дії можуть серйозно послабити авторитет США у світі.

"Це означатиме, що вплив США та їх здатність встановлювати певні правила, що випливають з їхньої величезної гіперсили, буде драматично зменшено", – підсумував Будріс.

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