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Глава МЗС Литви: Визнання претензій РФ на Крим підриває міжнародне право

Уляна Кричковська, Степан ГафткоЧетвер, 24 квітня 2025, 12:54
Глава МЗС Литви: Визнання претензій РФ на Крим підриває міжнародне право
Фото: LRT

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що будь-яке визнання російських зазіхань на Крим шкодить міжнародному правопорядку та заохочує агресорів утримувати окуповані території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Пряма мова Будріса: "Це не може бути предметом обговорення (претензії РФ на Крим – ред.), це небезпечна територія, бо надсилає сигнал: якщо ти окупував територію і утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння". 

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Деталі: Міністр закордонних справ Литви Будріс, коментуючи можливі перемовини між США та Росією щодо завершення війни в Україні, підкреслив, що ситуація залишається невизначеною.
"Існують різні погляди на ситуацію", – зауважив дипломат. – "Але поки що немає остаточної угоди, я б це класифікував як спекуляцію".

Будріс також відреагував на повідомлення, що нібито президент США Дональд Трамп розглядає варіант визнання російських претензій на Крим, анексований у 2014 році. 

Він назвав такі наміри "міркуваннями поза межами міжнародного права" й висловив занепокоєння потенційними наслідками.

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"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати", – заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, подібні дії можуть серйозно послабити авторитет США у світі. 

"Це означатиме, що вплив США та їх здатність встановлювати певні правила, що випливають з їхньої величезної гіперсили, буде драматично зменшено", – підсумував Будріс.

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Нагадаємо:

  • Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
  • Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Литваросійсько-українська війнаКримРосія
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