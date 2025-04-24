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Глава МИД Литвы: Признание претензий РФ на Крым подрывает международное право

Уляна Кричковская, Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 12:54
Глава МИД Литвы: Признание претензий РФ на Крым подрывает международное право
Фото: LRT

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что любое признание российских посягательств на Крым вредит международному правопорядку и поощряет агрессоров удерживать оккупированные территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь Будриса: "Это не может быть предметом обсуждения (претензии РФ на Крым – ред.), это опасная территория, потому что посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение".

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Детали: Министр иностранных дел Литвы Будрис, комментируя возможные переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине, подчеркнул, что ситуация остается неопределенной.

"Существуют разные взгляды на ситуацию", – отметил дипломат, – "Но пока нет окончательного соглашения, я бы это классифицировал как спекуляцию".

Будрис также отреагировал на сообщения, что якобы президент США Дональд Трамп рассматривает вариант признания российских претензий на Крым, аннексированный в 2014 году.

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Он назвал такие намерения "соображениями за пределами международного права" и выразил обеспокоенность потенциальными последствиями.

"Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", – заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

По его словам, подобные действия могут серьезно ослабить авторитет США в мире. 

"Это будет означать, что влияние США и их способность устанавливать определенные правила, вытекающие из их огромной гиперсилы, будет драматически уменьшено", – подытожил Будрис.

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Напомним:

  • Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
  • Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

Литвароссийско-украинская войнаКрымРосcия
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