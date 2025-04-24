Глава МИД Литвы: Признание претензий РФ на Крым подрывает международное право
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что любое признание российских посягательств на Крым вредит международному правопорядку и поощряет агрессоров удерживать оккупированные территории.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Прямая речь Будриса: "Это не может быть предметом обсуждения (претензии РФ на Крым – ред.), это опасная территория, потому что посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение".
Детали: Министр иностранных дел Литвы Будрис, комментируя возможные переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине, подчеркнул, что ситуация остается неопределенной.
"Существуют разные взгляды на ситуацию", – отметил дипломат, – "Но пока нет окончательного соглашения, я бы это классифицировал как спекуляцию".
Будрис также отреагировал на сообщения, что якобы президент США Дональд Трамп рассматривает вариант признания российских претензий на Крым, аннексированный в 2014 году.
Он назвал такие намерения "соображениями за пределами международного права" и выразил обеспокоенность потенциальными последствиями.
"Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение статус Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", – заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.
По его словам, подобные действия могут серьезно ослабить авторитет США в мире.
"Это будет означать, что влияние США и их способность устанавливать определенные правила, вытекающие из их огромной гиперсилы, будет драматически уменьшено", – подытожил Будрис.
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Напомним:
- Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
- Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".