Росіяни накрили вогнем Білозерку на Херсонщині, загинула жінка – ОВА

У четвер російські загарбники обсріляли населений пункт Білозерка Херсонської області, у результаті чого загинула 68-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Російська армія накрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістала 68-річна жінка".

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Деталі: За словами голови ОВА, в момент атаки жінка перебувала на подвірʼї будинку. Він висловив співчуття рідним загиблої.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 38 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.

Через російську агресію 10 людей дістали поранення.