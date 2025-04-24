Россияне накрыли огнем Белозерку на Херсонщине, погибла женщина – ОВА
В четверг российские захватчики обстреляли населенный пункт Белозерка Херсонской области, в результате чего погибла 68-летняя женщина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Российская армия накрыла огнем Белозерку. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина".
Детали: По словам главы ОВА, в момент атаки женщина находилась во дворе дома. Он выразил соболезнования родным погибшей.
По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 38 населенных пунктов области и город Херсон. Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали трубопровод, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль.
Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.