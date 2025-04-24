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Россияне накрыли огнем Белозерку на Херсонщине, погибла женщина – ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 24 апреля 2025, 13:40
Россияне накрыли огнем Белозерку на Херсонщине, погибла женщина – ОВА
Иллюстративное фото Getty Images

В четверг российские захватчики обстреляли населенный пункт Белозерка Херсонской области, в результате чего погибла 68-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Российская армия накрыла огнем Белозерку. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила 68-летняя женщина".

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Детали: По словам главы ОВА, в момент атаки женщина находилась во дворе дома. Он выразил соболезнования родным погибшей.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 38 населенных пунктов области и город Херсон. Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали трубопровод, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Херсонская областьроссийско-украинская войнажертвы
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