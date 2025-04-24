Москва назвала введення миротворців в Україну загрозою Третьої світової війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є "абсолютно неприйнятним" для РФ, оскільки це, за його словами, несе загрозу глобальній безпеці.

Джерело: радіо "Маяк" з посиланням на слова Пєскова, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу в інтерв’ю ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України - так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки".

Реклама:

Деталі: Свою заяву він зробив на тлі коментарів колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.

В інтерв’ю ТАСС Шойгу заявив, що введення миротворців на "історичні території Росії" може призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.

Пряма мова Шойгу: "Здоровомислячі політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і в подальшому – до Третьої світової війни."

РЕКЛАМА:

Крім того, Шойгу заявив про нібито активну підготовку країн Заходу до війни проти Росії.

"У Європі розгортається нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією. На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення – від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами", – сказав він в інтерв’ю ТАСС.

Що передувало: