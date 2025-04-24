Москва назвала введение миротворцев в Украину угрозой Третьей мировой войны

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение западных военных контингентов на территории Украины является "абсолютно неприемлемым" для РФ, поскольку это, по его словам, несет угрозу глобальной безопасности.

Источник: радио "Маяк" со ссылкой на слова Пескова, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС

Прямая речь Песков: "Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины - да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности".

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Детали: Свое заявление он сделал на фоне комментариев бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

В интервью ТАСС Шойгу заявил, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне.

Прямая речь Шойгу: "Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем – к Третьей мировой войне."

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Кроме того, Шойгу заявил о якобы активной подготовке стран Запада к войне против России.

"В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения – от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами", – сказал он в интервью ТАСС.

Что предшествовало: