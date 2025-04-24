Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Москва назвала введение миротворцев в Украину угрозой Третьей мировой войны

Анастасия ПроцЧетверг, 24 апреля 2025, 13:39
Москва назвала введение миротворцев в Украину угрозой Третьей мировой войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение западных военных контингентов на территории Украины является "абсолютно неприемлемым" для РФ, поскольку это, по его словам, несет угрозу глобальной безопасности.

Источник: радио "Маяк" со ссылкой на слова Пескова, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС

Прямая речь Песков: "Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины - да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности".

Реклама:

Детали: Свое заявление он сделал на фоне комментариев бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

В интервью ТАСС Шойгу заявил, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне.

Прямая речь Шойгу: "Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем – к Третьей мировой войне."

РЕКЛАМА:

Кроме того, Шойгу заявил о якобы активной подготовке стран Запада к войне против России.

"В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения – от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовыми воевать с нами", – сказал он в интервью ТАСС.

Что предшествовало:

  • 14 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность направления в Украину военных советников для участия в тренировке украинских военных.
  • Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.
  • Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Росcия
Глава МИД Литвы: Признание претензий РФ на Крым подрывает международное право
Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ
Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон
Последние новости
05:54
Южная Корея и США договариваются о торговой сделке до окончания "тарифной паузы"
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
23:43
"Контейнерный синдром": что это такое и в чем опасность для ребенка
Все новости...
Реклама:
Реклама: