"Рейнджери" ССО знищили у ближньому бою взвод північнокорейців на Курщині

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" зійшлися у ближньому бою з переважаючою кількість військових КНДР у Курській області та не залишили шансів взводу противника.

Джерело: командування ССО у Facebook

Деталі: Військові розповіли деталі операції минулого місяця, під час якої оператори ССО знищили 25 північнокорейців.

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Повідомляється, що вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника та за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження і зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

Після цього оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб. Незважаючи на чисельну перевагу, "рейнджери" зберегли у бою.

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"Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту", - зазначили військові.

Після успішного виконання задачі "рейндженри" відійшли. Одного воїна ССО з уламковим пораненням ексфільтрували, його життю нічого не загрожує.