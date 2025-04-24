"Рейнджеры" ССО уничтожили в ближнем бою взвод северокорейцев на Курщине

Воины 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" сошлись в ближнем бою с преобладающим количеством военных КНДР в Курской области и не оставили шансов взводу противника.

Источник: командование ССО в Facebook

Детали: Военные рассказали детали операции в прошлом месяце, во время которой операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

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Сообщается, что восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника и при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

После этого операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек. Несмотря на численное преимущество, "рейнджеры" сохранили в бою.

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"Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта", - отметили военные.

После успешного выполнения задачи "рейндженры" отошли. Одного воина ССО с осколочным ранением эксфильтровали, его жизни ничего не угрожает.