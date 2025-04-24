Зеленський: Україна готова до переговорів з терористами після повного припинення вогню. Це великий компроміс

Президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до переговорів про мирне врегулювання війни має бути повне і безумовне припинення вогню, на що Росія наразі не погоджується..

Джерело: Зеленський на спільній з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоcою пресконференції 24 квітня

Пряма мова: "Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси.. щодо яких ви ставите питання. Я вважаю, що на нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню – з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс".

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Деталі: Президент наголосив, що Україна як ніхто зацікавлена в закінченні війни. Тому всі мирні ініціативи важливі і можуть мати місце. Але всі вони починаються з повного безумовного припинення вогню.

"Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації" – додав Зеленський.

Другою червоною лінією глава держави назвав повернення викрадених українських дітей. Крім цього – обмін всіх на всіх.

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Зеленський все ж висловив сподівання, що США можуть тиснути на Росію сильніше, щоб врешті домогтися повного припинення вогню.

Глава держави підкреслив: немає сенсу без припинення вогню говорити про будь-які червоні лінії. Інакше – це втягування у тривалу війну, яка може йти дуже довго.

Стосовно нещодавньої зустрічі в Лондоні представників України, європейських партнерів і США Зеленський зазначив, що вона була конструктивною.

"На папері з’явилися пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з’явився інший папір. І я думаю, що цей документ сьогодні знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", – наголосив президент.