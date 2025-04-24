Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украина готова к переговорам с террористами после полного прекращения огня. Это большой компромисс

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 апреля 2025, 14:45
Зеленский: Украина готова к переговорам с террористами после полного прекращения огня. Это большой компромисс
Зеленский в ЮАР. скриншот из трансляции

Президент Владимир Зеленский отметил, что первым шагом к переговорам о мирном урегулировании войны должно быть полное и безусловное прекращение огня, на что Россия пока не соглашается.

Источник: Зеленский на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля

Прямая речь: "Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс".

Реклама:

Детали: Президент подчеркнул, что Украина как никто заинтересована в окончании войны. Поэтому все мирные инициативы важны и могут иметь место. Но все они начинаются с полного безусловного прекращения огня.

"Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации" – добавил Зеленский.

Второй красной линией глава государства назвал возвращение похищенных украинских детей. Кроме этого – обмен всех на всех.

РЕКЛАМА:

Зеленский все же выразил надежду, что США могут давить на Россию сильнее, чтобы в конце концов добиться полного прекращения огня.

Глава государства подчеркнул: нет смысла без прекращения огня говорить о каких-либо красных линиях. Иначе – это втягивание в длительную войну, которая может идти очень долго.

Относительно недавней встречи в Лондоне представителей Украины, европейских партнеров и США Зеленский отметил, что она была конструктивной.

"На бумаге появились пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая бумага. И я думаю, что этот документ сегодня находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", – отметил президент.

переговорыЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"
фотоКоличество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Все новости...
Москва назвала введение миротворцев в Украину угрозой Третьей мировой войны
Зеленский: Россия рассчитывала на большой скандал, но разговор в Лондоне был конструктивным
"Рейнджеры" ССО уничтожили в ближнем бою взвод северокорейцев на Курщине
Трамп отреагировал на удар РФ по Киеву: Владимир, остановись!
Последние новости
06:46
Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ
05:54
Южная Корея и США договариваются о торговой сделке до окончания "тарифной паузы"
04:44
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
03:46
Рубио: США показали "финишную прямую" для достижения мира
02:58
На украинских АЭС зафиксированы колебания мощностей – МАГАТЭ
02:12
"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
01:34
Зеленский после доклада Сырского: РФ во время массированного удара усилила штурмовые действия
00:56
НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом
00:18
ОбновленоРоссийские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
23:44
Полсотни раз россияне пытались прорвать оборону на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: