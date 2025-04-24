Зеленский: Украина готова к переговорам с террористами после полного прекращения огня. Это большой компромисс

Президент Владимир Зеленский отметил, что первым шагом к переговорам о мирном урегулировании войны должно быть полное и безусловное прекращение огня, на что Россия пока не соглашается.

Источник: Зеленский на совместной с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой пресс-конференции 24 апреля

Прямая речь: "Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс".

Реклама:

Детали: Президент подчеркнул, что Украина как никто заинтересована в окончании войны. Поэтому все мирные инициативы важны и могут иметь место. Но все они начинаются с полного безусловного прекращения огня.

"Все на это соглашаются, кроме Российской Федерации" – добавил Зеленский.

Второй красной линией глава государства назвал возвращение похищенных украинских детей. Кроме этого – обмен всех на всех.

РЕКЛАМА:

Зеленский все же выразил надежду, что США могут давить на Россию сильнее, чтобы в конце концов добиться полного прекращения огня.

Глава государства подчеркнул: нет смысла без прекращения огня говорить о каких-либо красных линиях. Иначе – это втягивание в длительную войну, которая может идти очень долго.

Относительно недавней встречи в Лондоне представителей Украины, европейских партнеров и США Зеленский отметил, что она была конструктивной.

"На бумаге появились пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая бумага. И я думаю, что этот документ сегодня находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", – отметил президент.