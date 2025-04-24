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Дуда: Україні доведеться піти на поступки заради миру з Росією

Антон Філіппов , Степан ГафткоЧетвер, 24 квітня 2025, 14:59
Дуда: Україні доведеться піти на поступки заради миру з Росією
Фото з Facebook Andrzej Duda

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що майбутня мирна угода між Україною та Росією передбачатиме компроміси з обох боків, без однозначної перемоги жодної зі сторін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Дуди Euronews

Пряма мова Дуди: "Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки".

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Деталі: Президент Польщі Дуда висловив думку, що в разі досягнення мирної угоди з Росією, Україна, ймовірно, буде змушена погодитися на певні поступки.

"Україна також повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться", – зауважив він, додавши: "В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі".

Дуда підкреслив, що затяжна війна несе втрати як для України, так і для Росії. На його переконання, лише активна роль США здатна наблизити завершення конфлікту.

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"Тільки американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", – сказав він.

Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа нещодавно передала українській стороні у Парижі документ з пропозиціями щодо мирного врегулювання.

У ньому, зокрема, йдеться про можливе визнання Вашингтоном російського контролю над Кримом та ослаблення санкцій проти Москви.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не погодиться на такі умови. Він нагадав, що Крим залишається частиною України згідно з міжнародним правом і його окупація не буде легалізована.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

Нагадаємо:

  • Видання Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.
  • За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.

ПольщаДударосійсько-українська війна
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