Дуда: Україні доведеться піти на поступки заради миру з Росією

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що майбутня мирна угода між Україною та Росією передбачатиме компроміси з обох боків, без однозначної перемоги жодної зі сторін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Дуди Euronews

Пряма мова Дуди: "Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки".

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Деталі: Президент Польщі Дуда висловив думку, що в разі досягнення мирної угоди з Росією, Україна, ймовірно, буде змушена погодитися на певні поступки.

"Україна також повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться", – зауважив він, додавши: "В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі".

Дуда підкреслив, що затяжна війна несе втрати як для України, так і для Росії. На його переконання, лише активна роль США здатна наблизити завершення конфлікту.

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"Тільки американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", – сказав він.

Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа нещодавно передала українській стороні у Парижі документ з пропозиціями щодо мирного врегулювання.

У ньому, зокрема, йдеться про можливе визнання Вашингтоном російського контролю над Кримом та ослаблення санкцій проти Москви.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не погодиться на такі умови. Він нагадав, що Крим залишається частиною України згідно з міжнародним правом і його окупація не буде легалізована.

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