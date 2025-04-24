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Дуда: Украине придется пойти на уступки ради мира с Россией

Антон Филиппов , Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 14:59
Дуда: Украине придется пойти на уступки ради мира с Россией
Фото c Facebook Andrzej Duda

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что будущие мирные договорённости между Украиной и Россией будут включать компромиссы с обеих сторон и не приведут к очевидной победе ни одной из них.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды Euronews

Прямая речь Дуды: "Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки".

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Подробности: Глава польского государства подчеркнул, что если соглашение о мире с Россией все же будет достигнуто, Украине, вероятно, придется согласиться на определенные уступки.

"Украина также должна будет в каком-то смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет", – отметил он, добавив: "В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе".

Дуда отметил, что затяжная война наносит ущерб как Украине, так и России. По его мнению, лишь давление со стороны США может приблизить завершение конфликта.

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"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить такой мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон", – сказал он.

СМИ сообщают, что администрация Дональда Трампа недавно передала украинской стороне в Париже документ с предложениями по мирному урегулированию. В частности, в нем говорится о возможном признании США контроля России над Крымом и смягчении санкций против Москвы.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на такие условия. Он напомнил, что Крым – это часть Украины, признанная международным сообществом, и его оккупация не будет легализована.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Неизвестные детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.

Напомним:

  • Издание Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта "мирного соглашения" администрации Трампа, предусматривающего признание Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже могут сорвать саммит НАТО в конце июня.
  • По словам чиновников из неуказанных стран, они будут придерживаться своей прежней позиции: они не примут ничего, что касается украинского суверенитета, против чего выступает Владимир Зеленский.

ПольшаДудароссийско-украинская война
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