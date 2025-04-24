Макрон після атаки РФ: агресор один – Росія, і гнів США має бути спрямований на Путіна
Після масованого ракетного удару Росії по Україні президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не забувати, хто є справжнім винуватцем війни. Він наголосив, що "гнів США має бути спрямований виключно на Путіна".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV
Деталі: Як підкреслив Макрон, агресор у нинішній ситуації лише один – і це Росія.
Тому, за його словами, "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".
Макрон додав, що "позиція Франції незмінна і лишатиметься такою".
"Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.
Французький прездент також закликав господаря Кремля Володимира Путіна "припинити брехати".
"Він каже "я хочу миру", а сам продовжує бомбити і вбивати людей в Україні. Якщо він скаже "так", завтра у нас буде припинення вогню", – додав він.
Нагадаємо:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.
- Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".