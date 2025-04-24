Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон після атаки РФ: агресор один – Росія, і гнів США має бути спрямований на Путіна

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 24 квітня 2025, 16:18
Макрон після атаки РФ: агресор один – Росія, і гнів США має бути спрямований на Путіна
Ілюстративне фото: Getty Images

Після масованого ракетного удару Росії по Україні президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не забувати, хто є справжнім винуватцем війни. Він наголосив, що "гнів США має бути спрямований виключно на Путіна".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Як підкреслив Макрон, агресор у нинішній ситуації лише один – і це Росія.

Реклама:

Тому, за його словами, "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

Макрон додав, що "позиція Франції незмінна і лишатиметься такою".

"Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.

РЕКЛАМА:

Французький прездент також закликав господаря Кремля Володимира Путіна "припинити брехати".

"Він каже "я хочу миру", а сам продовжує бомбити і вбивати людей в Україні. Якщо він скаже "так", завтра у нас буде припинення вогню", – додав він.

Нагадаємо:

  • Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.
  • Після масованої атаки РФ президент США Дональд Трамп закликав Путіна "зупинитись".

МакронПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
Макрон
Макрон розглядає розпуск парламенту та дострокові вибори – Bloomberg
Макрон приїде на похорон Папи Франциска
Макрон: Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа
Останні новини
07:23
На час похорону Папи розгорнуть есмінець та антидронові системи
06:46
Стармер висловив сподівання на припинення вогню в Україні до літа – ЗМІ
05:54
Південна Корея і США домовляються про торговельну угоду до закінчення "тарифної паузи"
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: