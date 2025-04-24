Макрон після атаки РФ: агресор один – Росія, і гнів США має бути спрямований на Путіна

Після масованого ракетного удару Росії по Україні президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не забувати, хто є справжнім винуватцем війни. Він наголосив, що "гнів США має бути спрямований виключно на Путіна".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Як підкреслив Макрон, агресор у нинішній ситуації лише один – і це Росія.

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Тому, за його словами, "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

Макрон додав, що "позиція Франції незмінна і лишатиметься такою".

"Ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.

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Французький прездент також закликав господаря Кремля Володимира Путіна "припинити брехати".

"Він каже "я хочу миру", а сам продовжує бомбити і вбивати людей в Україні. Якщо він скаже "так", завтра у нас буде припинення вогню", – додав він.

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