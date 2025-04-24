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Макрон после атаки РФ: агрессор один – Россия, и гнев США должен быть направлен на Путина

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 24 апреля 2025, 16:18
Макрон после атаки РФ: агрессор один – Россия, и гнев США должен быть направлен на Путина
Иллюстративное фото: Getty Images

После массированного ракетного удара России по Украине президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество не забывать, кто является настоящим виновником войны. Он подчеркнул, что "гнев США должен быть направлен исключительно на Путина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Как подчеркнул Макрон, агрессор в нынешней ситуации только один - и это Россия.
Поэтому, по его словам, "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".
Макрон добавил, что "позиция Франции неизменна и будет оставаться таковой".

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"Мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность, уважая международное право. Мы будем продолжать защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в пределах своих международно признанных границ", – отметил он.

Французский президент также призвал хозяина Кремля Владимира Путина "прекратить врать".

"Он говорит "я хочу мира", а сам продолжает бомбить и убивать людей в Украине. Если он скажет "да", завтра у нас будет прекращение огня", – добавил он.

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Напомним:

  • Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет разного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.
  • После массированной атаки РФ президент США Дональд Трамп призвал Путина "остановиться".

МакронПутинроссийско-украинская война
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