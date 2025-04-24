Макрон после атаки РФ: агрессор один – Россия, и гнев США должен быть направлен на Путина

После массированного ракетного удара России по Украине президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество не забывать, кто является настоящим виновником войны. Он подчеркнул, что "гнев США должен быть направлен исключительно на Путина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Как подчеркнул Макрон, агрессор в нынешней ситуации только один - и это Россия.

Поэтому, по его словам, "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".

Макрон добавил, что "позиция Франции неизменна и будет оставаться таковой".

Реклама:

"Мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность, уважая международное право. Мы будем продолжать защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в пределах своих международно признанных границ", – отметил он.

Французский президент также призвал хозяина Кремля Владимира Путина "прекратить врать".

"Он говорит "я хочу мира", а сам продолжает бомбить и убивать людей в Украине. Если он скажет "да", завтра у нас будет прекращение огня", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Напомним: