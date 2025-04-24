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ГУР: У російському Ростові-на-Дону згорів винищувач Су-30СМ

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 квітня 2025, 18:17
ГУР: У російському Ростові-на-Дону згорів винищувач Су-30СМ
винищувач Су-30СМ. ілюстративне фото ТАСС

На території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув  і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35".

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Вказано, що орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – 50 мільйонів доларів.

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Дослівно ГУР: "Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає!

ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

ГУРРосіявійна
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