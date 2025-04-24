ГУР: У російському Ростові-на-Дону згорів винищувач Су-30СМ
Четвер, 24 квітня 2025, 18:17
На території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35".
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Деталі: Вказано, що орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – 50 мільйонів доларів.
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ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".