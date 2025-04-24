ГУР: В российском Ростове-на-Дону сгорел истребитель Су-30СМ
Четверг, 24 апреля 2025, 18:17
На территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35".
Источник: Главное управление разведки Минобороны
Детали: Указано, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета – 50 миллионов долларов.
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Дословно ГУР: "Масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет!
ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".