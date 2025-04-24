Bloomberg дізнався, що США вимагатимуть від РФ для миру

У рамках свого мирного плану Сполучені Штати вимагатимуть від Росії, серед іншого, визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість, а також повернути Києву ЗАЕС.

Джерело: Bloomberg з посиланням на обізнаних у цій справі співрозмовників, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили співрозмовники агентства, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушить це питання на зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним.

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Також джерела розповідають, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС.

Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, кажуть співрозмовники.

США також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро і повернути під контроль Києва окуповані Росією території в Харківській області.

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Представники Ради національної безпеки США, Держдепартаменту та Віткоффа не відповіли на прохання про коментар.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Газета Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

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