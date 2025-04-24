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Bloomberg узнал, что США будут требовать от РФ для мира

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 24 апреля 2025, 19:10
Bloomberg узнал, что США будут требовать от РФ для мира
фото: Getty Images

В рамках своего мирного плана Соединенные Штаты, среди прочего, потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность, а также вернуть Киеву ЗАЭС.

Источник: Bloomberg со ссылкой на осведомленных в этом деле собеседников, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили собеседники агентства, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Также источники рассказывают, что США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Затем станция, по плану администрации Трампа, должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, говорят собеседники.

США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть под контроль Киева оккупированные Россией территории в Харьковской области.

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Представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Уиткоффа не ответили на просьбу о комментарии.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией

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