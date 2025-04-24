Підліткам, яких звинувачують у побитті військового в Києві, обрали запобіжний захід

У Дніпровському суді Києва 24 квітня обрали запобіжний захід чотирьом підліткам, які за версією слідства побили військового на столичному Гідропарку.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Запобіжні заходи хлопцям обирали окремо. Трьом 17-річним суддя обрав цілодобовий домашній арешт, а 15-річному — нічний, який триватиме з 20:00 до 06:00. Запобіжний захід діятиме до 19 червня.

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Прокурор у справі зачитав причини арештів: ризик переховування від слідства; ризик знищення документів; ризик впливу на потерпілого та свідків; ризик продовження вчинення аналогічних злочинів.

Також підставою тримання під домашнім арештом прокурор назвав й те, що жоден із хлопців не має дружини та офіційної роботи, тому вони не мають стримуючих факторів від переховування.

Водночас адвокати хлопців клопотали про більш м’які запобіжні заходи: хтось просив нічний домашній арешт, а хтось — взяти під особисте зобов’язання.

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За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. У справі йдеться, що за свідченнями очевидців, того дня він був в одному із закладів у столичному Гідропарку, звідки вийшов напідпитку та голосно лаявся, цим і спровокував конфлікт.

Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео з побиттям, на судовому засіданні не було. Однак журналістам вдалося поспілкуватись із ним окремо й отримати його коментар щодо події.

Про обставини, що спричинили бійку, Пархоменко говорити відмовився. За його словами, кілька днів він провів у лікарні, однак зараз почувається добре, утім має кілька синців. Також військовослужбовець повідомив, що вже покинув Київ, повернувся до своєї військової частини і приступив до виконання обов’язків.

Що передувало: