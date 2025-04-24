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Подросткам, которых обвиняют в избиении военного в Киеве, избрали меру пресечения

Евгений КизиловЧетверг, 24 апреля 2025, 20:55
Подросткам, которых обвиняют в избиении военного в Киеве, избрали меру пресечения
фото из зала суда: Суспільне

В Днепровском суде Киева 24 апреля избрали меру пресечения четырем подросткам, которые по версии следствия избили военного на столичном Гидропарке.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Меры пресечения ребятам выбирали отдельно. Трем 17-летним судья избрал круглосуточный домашний арест, а 15-летнему – ночной, который будет длиться с 20:00 до 06:00. Мера пресечения будет действовать до 19 июня.

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Прокурор по делу зачитал причины арестов: риск сокрытия от следствия; риск уничтожения документов; риск воздействия на потерпевшего и свидетелей; риск продолжения совершения аналогичных преступлений.

Также основанием содержания под домашним арестом прокурор назвал и то, что ни один из подростков не имеет жены и официальной работы, поэтому они не имеют сдерживающих факторов от сокрытия.

В то же время адвокаты подростков ходатайствовали о более мягких мерах пресечения: кто-то просил ночной домашний арест, а кто-то – взять под личное обязательство.

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По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В деле говорится, что по свидетельствам очевидцев, в тот день он был в одном из заведений в столичном Гидропарке, откуда вышел навеселе и громко ругался, этим и спровоцировал конфликт.

Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео с избиением, на судебном заседании не было. Однако журналистам удалось пообщаться с ним отдельно и получить его комментарий относительно события.

Об обстоятельствах, повлекших драку, Пархоменко говорить отказался. По его словам, несколько дней он провел в больнице, однако сейчас чувствует себя хорошо, впрочем имеет несколько синяков. Также военнослужащий сообщил, что уже покинул Киев, вернулся в свою воинскую часть и приступил к выполнению обязанностей.

Что предшествовало:

  • 18 апреля в Киеве произошла драка между группой подростков и военным. Ребята повалили мужчину на землю и начали бить ногами и руками.
  • Двух подростков полицейские задержали на месте происшествия, еще двух – на следующий день.

КиевдракаВооруженные силысуд
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