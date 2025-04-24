Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США

Президент України Володимир Зеленський сказав, що зустріч його команди з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого пішла не так, як йому хотілось би, і не допомогла ні США, ні Україні.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів в інтервʼю консервативному подкастеру Бену Шапіро

Деталі: Глава держави зауважив, що після перепалки в Овальному кабінеті представники України та США "мали багато зустрічей – недостатньо, щоб покласти край цій війні, але все ж таки були позитивні зустрічі".

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"Наша команда почала працювати разом зі Сполученими Штатами. І я бачу в цьому певні позитивні моменти", – зауважив він.

Згадуючи про сварку з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Зеленський сказав, що "постійно повторював, що нам була потрібна ця зустріч".

"Ми (Україна і США. – Ред.) повинні були обговорити різні елементи. У нас були різні зустрічі, плідні і більш філософські, я б сказав, на різних етапах нашого життя. І зустріч з президентом Трампом також", – сказав президент.

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"Тому я думаю, що зустріч в Овальному кабінеті не допомогла Україні. Вона не допомогла Сполученим Штатам", – додав він.

За словами Зеленського, Україна та США повинні продемонструвати "шлях до закінчення цієї війни".

"Ми розраховуємо на стратегічне партнерство, у якому ми завжди поважали народ Сполучених Штатів і вибір Сполучених Штатів, і підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. І тому я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом", – спрогнозував президент.

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Раніше прем’єр Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.