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Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 21:52
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Зеленский и Трамп в Белом доме 28 февраля, фото: getty images

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча его команды с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля пошла не так, как ему хотелось бы, и не помогла ни США, ни Украине.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью консервативному подкастеру Бену Шапиро

Детали: Глава государства отметил, что после перепалки в Овальном кабинете представители Украины и США "имели много встреч – недостаточно, чтобы положить конец этой войне, но все же были положительные встречи".

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"Наша команда начала работать вместе с Соединенными Штатами. И я вижу в этом определенные положительные моменты", – отметил он.

Вспоминая о ссоре с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, Зеленский сказал, что "постоянно повторял, что нам была нужна эта встреча".

"Мы (Украина и США. – Ред.) должны были обсудить различные элементы. У нас были разные встречи, плодотворные и более философские, я бы сказал, на разных этапах нашей жизни. И встреча с президентом Трампом также", – сказал президент.

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"Поэтому я думаю, что встреча в Овальном кабинете не помогла Украине. Она не помогла Соединенным Штатам", – добавил он.

По словам Зеленского, Украина и США должны продемонстрировать "путь к окончанию этой войны".

"Мы рассчитываем на стратегическое партнерство, в котором мы всегда уважали народ Соединенных Штатов и выбор Соединенных Штатов, и поддержку, которая поступает от Соединенных Штатов. И поэтому я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом", – спрогнозировал президент.

Напомним, 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее премьер Британии Кир Стармер рассказал, что после ссоры в Овальном кабинете на британскую сторону давили из Белого дома, ожидая критических заявлений в адрес Владимира Зеленского.

ЗеленскийСША
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