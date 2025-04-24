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Трамп заявив, що Росія зробила "велику поступку": припинила захоплювати всю Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 22:43
Трамп заявив, що Росія зробила велику поступку: припинила захоплювати всю Україну
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зробила "досить велику поступку" щодо "мирного врегулювання", зокрема начебто "припинення захоплення цілої країни".

Джерело: Трамп заявив журналістам у Білому домі 24 квітня після зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп наголосив, що "дуже сильно тисне" і на Україну, і на Росію для того, аби вони погодились на "мирні пропозиції" американської сторони.

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Коли журналіст уточнив, на які саме поступки пішла Росія, аби "наблизитися до миру", американський лідер відповів: "Припинення війни, припинення захоплення цілої країни".

"Досить велика поступка", – оцінив Трамп.

Раніше президент США заявив, що "не задоволений" російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля  "Владіміре, зупинись!"

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За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Трампросійсько-українська війна
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