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Трамп заявил, что Россия сделала "большую уступку": прекратила захватывать всю Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 22:43
Трамп заявил, что Россия сделала большую уступку: прекратила захватывать всю Украину
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сделала "достаточно большую уступку" по "мирному урегулированию", в частности якобы "прекращение захвата целой страны".

Источник: Трамп заявил журналистам в Белом доме 24 апреля после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп подчеркнул, что "очень сильно давит" и на Украину, и на Россию для того, чтобы они согласились на "мирные предложения" американской стороны.

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Когда журналист уточнил, на какие именно уступки пошла Россия, чтобы "приблизиться к миру", американский лидер ответил: "Прекращение войны, прекращение захвата целой страны".

"Достаточно большая уступка", – оценил Трамп.

Ранее президент США заявил, что "не доволен" российскими ракетными ударами по Киеву, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек, обратился к хозяину Кремля " Владимир, остановись!"

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По информации СМИ, США также потребуют от России признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Трампроссийско-украинская война
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