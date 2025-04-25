Російські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
У ніч на 25 квітня в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є влучання ворожих безпілотників, виникли пожежі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "Харків під атакою ворожих "Шахедів". Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники".
Деталі: Синєгубов також повідомив, що "у Харкові лунають вибухи".
Оновлено: Пізніше Синєгубов додав, що "інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється".
Терехов зазначив, що є прильоти по території підприємств.
Пряма мова Терехова: "Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває".
"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.
Станом на зараз (00:57 25 квітня – ред.) було зафіксовано пʼять ударів по Харкову".
Деталі: Після першої ночі Синєгубов повідомив про повторні вибухи в Харкові.
За попередньою інформацією Терехова, внаслідок останніх прильотів пошкоджені кілька приватних будинків.