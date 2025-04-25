Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 квітня 2025, 00:18
Російські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У ніч на 25 квітня в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є влучання ворожих безпілотників, виникли пожежі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Харків під атакою ворожих "Шахедів".  Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники".

Реклама:

Деталі: Синєгубов також повідомив, що "у Харкові лунають вибухи".

Оновлено: Пізніше Синєгубов додав, що "інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється".

Терехов зазначив, що є прильоти по території підприємств.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Терехова: "Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває".

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.

Станом на зараз (00:57 25 квітня – ред.) було зафіксовано пʼять ударів по Харкову".

Деталі: Після першої ночі Синєгубов повідомив про повторні вибухи в Харкові.

За попередньою інформацією Терехова, внаслідок останніх прильотів пошкоджені кілька приватних будинків.

Харківвибухросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 10 людей поранені – ОВА
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
Усі новини...
Харків
По Харкову було 3 хвилі ударів "Іскандерами", ракетами типу "Х" та "Геранями": 6 постраждалих  
У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, поліклініку, школу та готель: 2 постраждалих
Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов
Останні новини
09:54
TikTok оголосив заходи для боротьби з дезінформацією напередодні виборів у Румунії
09:50
фото Окупанти скинули авіабомбу на будинок на Донеччині – убили батька і сина
09:33
Waymo, яка належить Alphabet, хоче дозволити людям купувати її роботаксі для особистого користування
09:17
Китай розглядає скасування мит з низки товарів США
09:10
текстЖити в окупації – як це. Як українців позбавляють пам'яті
09:00
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
08:52
Росія уночі атакувала Україну понад сотнею БпЛА – 81 дрон не долетів до цілі
08:35
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 10 людей поранені – ОВА
08:29
За минулу добу окупанти найчастіше атакували Покровський напрямок – Генштаб
08:15
фото Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку у Києві завершили: загинули 12 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: