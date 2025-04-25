Российские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары

В ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть попадания вражеских беспилотников, возникли пожары.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОГА Харьковской области Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Харьков под атакой вражеских "Шахедов". Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники".

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Детали: Синегубов также сообщил, что "в Харькове раздаются взрывы".

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что "информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется".

Прямая речь Терехова: "Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается".

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"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

По состоянию на данный момент (00:57 25 апреля – ред.) было зафиксировано пять ударов по Харькову".

Детали: После часа ночи Синегубов сообщил о повторных взрывах в Харькове.

По предварительной информации Терехова, в результате последних прилетов повреждены несколько частных домов.