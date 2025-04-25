Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 00:18
Российские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть попадания вражеских беспилотников, возникли пожары.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОГА Харьковской области Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Харьков под атакой вражеских "Шахедов". Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники".

Реклама:

Детали: Синегубов также сообщил, что "в Харькове раздаются взрывы".

Обновлено: Позже Синегубов добавил, что "информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется".

Прямая речь Терехова: "Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается".

РЕКЛАМА:

"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

По состоянию на данный момент (00:57 25 апреля – ред.) было зафиксировано пять ударов по Харькову".

Детали: После часа ночи Синегубов сообщил о повторных взрывах в Харькове.

По предварительной информации Терехова, в результате последних прилетов повреждены несколько частных домов.

Харьковвзрывроссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 10 человек ранены – ОВА
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
Харьков
По Харькову было 3 волны ударов "Искандерами", ракетами типа "Х" и "Геранями": 6 пострадавших 
В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
Последние новости
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
11:46
24 апреля в Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха для этой даты
11:41
Как экономика Ирана работает в условиях 40-летних санкций
11:31
В Великобритании создали первые прототипы новых боевых танков Challenger 3
11:30
РосСМИ пишут, что представитель Трампа Уиткофф прибыл в Москву
11:19
"Каждая жизнь важна": в ГСЧС показали животных, которых спасли из-под завалов в Киеве
11:19
Apple убегает из Китая: компания планирует собирать все iPhone для США в Индии
10:48
Союзники США обеспокоены "мирным планом" Трампа с территориальными уступками РФ – CNN
10:40
Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов
10:35
ChatGPT получил бесплатную версию инструмента для исследований
Все новости...
Реклама:
Реклама: