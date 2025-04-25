Российские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
В ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, есть попадания вражеских беспилотников, возникли пожары.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОГА Харьковской области Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Харьков под атакой вражеских "Шахедов". Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники".
Детали: Синегубов также сообщил, что "в Харькове раздаются взрывы".
Обновлено: Позже Синегубов добавил, что "информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется".
Прямая речь Терехова: "Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается".
"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.
По состоянию на данный момент (00:57 25 апреля – ред.) было зафиксировано пять ударов по Харькову".
Детали: После часа ночи Синегубов сообщил о повторных взрывах в Харькове.
По предварительной информации Терехова, в результате последних прилетов повреждены несколько частных домов.