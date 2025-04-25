НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські союзники США єдині в тому, що вважають Росію "довгостроковою загрозою".

Джерело: Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, цитує CNN

Пряма мова Рютте: "Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території".

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Деталі: Він додав, що "щось є на столі для Росії" щодо мирної угоди з Україною.

Генсек НАТО додав, що, на його думку, "м'яч зараз явно на боці Росії".

Рютте відмовився вдаватися в подробиці того, на які поступки може піти Росія чи Україна, заявивши, що це не допоможе мирним переговорам.

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Він також торкнувся питання витрат НАТО, оскільки Трамп вже давно наполягає на тому, що європейські країни не виділяють необхідні 2% свого ВВП на оборонні витрати, і заявив, що ця вимога повинна бути ще вищою.

Рютте погодився із цим твердженням, сказавши, що "вона (вимога – ред.) має бути значно вищою за ці знамениті 2%".

Пряма мова Рютте: "Очевидно, що з 2% ми не зможемо захистити територію НАТО".

Що передувало: Повідомлялося, що Рютте скористається візитом до США у четвер, 24 квітня, аби закликати адміністрацію президента Дональда Трампа не змушувати Україну прийняти "мирну угоду" проти її волі.

Нагадаємо: Адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Газета Financial Times пише, що деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

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