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НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой" – Рютте после встречи с Трампом

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 00:56
НАТО считает Россию долгосрочной угрозой – Рютте после встречи с Трампом
Марк Рютте. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США едины в том, что считают Россию "долгосрочной угрозой".

Источник: Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, цитирует CNN

Прямая речь Рютте: "Мы все в НАТО согласны, что Россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории".

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Детали: Он добавил, что "что-то есть на столе для России" по мирному соглашению с Украиной.

Генсек НАТО добавил, что, по его мнению, "мяч сейчас явно на стороне России".

Рютте отказался вдаваться в подробности того, на какие уступки может пойти Россия или Украина, заявив, что это не поможет мирным переговорам.

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Он также затронул вопрос расходов НАТО, поскольку Трамп уже давно настаивает на том, что европейские страны не выделяют необходимые 2% своего ВВП на оборонные расходы, и заявил, что это требование должно быть еще выше.

Рютте согласился с этим утверждением, сказав, что "оно (требование - ред.) должно быть значительно выше этих знаменитых 2%".

Прямая речь Рютте: "Очевидно, что с 2% мы не сможем защитить территорию НАТО".

Что предшествовало: Сообщалось, что Рютте воспользуется визитом в США в четверг, 24 апреля, чтобы призвать администрацию президента Дональда Трампа не заставлять Украину принять "мирное соглашение" против ее воли.

Напомним:  Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией

НАТОроссийско-украинская войнаРосcияТрамп
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