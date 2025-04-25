Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних

Протягом минулого дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордоння Сумської області, поранили 5 цивільних осіб.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, FPV-дронами, КАБами, скинув ВОГ з БпЛА – 34 вибухи. Внаслідок удару поранень зазнали 3 цивільні особи, пошкоджені адмінбудівля, магазин та будинок культури.

У Шалигинській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, обстріл з РСЗВ – 7 вибухів. Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджені легковий автомобіль, два приватні житлові будинки.

Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, здійснили гранатометний обстріл – 24 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний житловий будинок та господарчі споруди.