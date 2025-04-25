Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 квітня 2025, 04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
руйнування на Сумщині внаслідок російських ударів, ілюстративне фото: ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордоння Сумської області, поранили 5 цивільних осіб.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Середино-Будська громади".

Реклама:

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, FPV-дронами, КАБами, скинув ВОГ з БпЛА – 34 вибухи. Внаслідок удару поранень зазнали 3 цивільні особи, пошкоджені адмінбудівля, магазин та будинок культури.

У Шалигинській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, обстріл з РСЗВ – 7 вибухів. Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджені легковий автомобіль, два приватні житлові будинки.

Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, здійснили гранатометний обстріл – 24 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Сумська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Усі новини...
Сумська область
На Сумщині після нічної атаки росіян рятувальники дістали з-під завалів цуценя
Росіяни атакували Сумщину: 410 вибухів за добу, загинула людина
Сирський: Сили оборони вчергове зірвали наступ противника на Сумщині
Останні новини
13:24
Вчені з’ясували, що діти можуть розуміти нові слова навіть без візуальних підказок
13:16
відеоКнязівські воїни влаштували "гарячий тур у пекло" штурмовикам РФ на квадроциклах
12:56
Нацбанк спрогнозував, коли в Україні підвищать комунальні тарифи
12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
12:42
колонкаВалерій Залужний розповів, від чого залежить перемога на полі бою
12:42
Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ
12:36
Актори створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА
12:34
фото, відео Під Москвою підірвали машину: помер генерал Міноборони РФ Москалик
12:33
"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину
12:24
НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік: згадка про майбутнє членство України в ньому відсутня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: